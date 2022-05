Pingüino emperador está en serio riesgo de extinción por cambio climático, advierte experta

“Si el agua los alcanza, no están preparados para nadar, no tienen el plumaje impermeable, que son las plumas definitivas de adulto, y se mueren de frío y se ahogan”, agregó.

“Al desestabilizarse esa plataforma de hielo, los pingüinos chiquitos (…) pueden no estar emplumados, no estar preparados para ir al mar, se les desarma el piso sobre el cual la colonia está apoyada”, dijo a Reuters Marcela Libertelli, bióloga y jefa del Departamento de Predadores Tope del IAA, que estudia dos colonias con un total de 15,000 ejemplares en la Antártida.