¿Por qué se disparó el precio del petróleo tras encallar un barco en el canal de Suez?

El Ever Given, de 400 metros de eslora, casi tan largo como el Empire State Building, está bloqueando el tráfico en ambas direcciones a través de uno de los canales marítimos más concurridos del mundo para el envío de crudo, cereales y otros enlaces comerciales entre Asia y Europa.

En el pasado, el tránsito por el canal se ha visto interrumpido por conflictos bélicos y, más recientemente, por el mal tiempo, al que han apuntado en esta ocasión las autoridades egipcias la causa de que el buque de bandera panameña Ever Given quedara atravesado, en concreto por los fuertes vientos con arena del desierto y la poca visibilidad.