¿Por qué se hizo tendencia “Mi bebito, fiu, fiu”?

“Yo, la verdad, en un inicio le dije a Tito que no era cantante ni actriz. Ha hecho magia con el autotune. Cuando lanzamos el video dije: ‘Tendrá sus vistas, pero no creo que llegue a tanto’. Cuando empezó a explotar dije: ‘¿Qué hemos hecho?’”, comentó la joven en el programa Arriba mi gente.

Mi bebito fiu fiu es interpretada por Tefi C , la community manager de Tito Silva Music, que antes de su éxito no había cantado ni actuado, y quien además protagoniza el video dedicado al tema.