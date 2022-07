Renuncian dos ministros del gabinete de Boris Johnson

“Para mí es una novedad”, dijo Raab a la BBC acerca de la afirmación de McDonald de que Johnson fue informado sobre la investigación. “Yo no lo sabía y no me resulta claro que sea preciso en cuanto a los hechos”.

“La línea original de (la oficina del primer ministro) no es veraz y la modificación todavía no es exacta”, escribió McDonald. “El señor Johnson en persona recibió un informe sobre el inicio y el resultado de la investigación”.

Las explicaciones del gobierno han cambiado varias veces en los últimos cinco días. Al principio se dijo que Johnson no estaba al tanto de denuncias anteriores de abuso sexual en febrero, cuando elevó a Pincher al puesto número dos del bloque, pero el lunes un vocero dijo que Johnson sí estaba al tanto de las denuncias, las que “se resolvieron o no avanzaron hasta convertirse en una acusación formal”.