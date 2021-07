Posponen discusión de periodo extraordinario para quitar fuero a Mauricio Toledo y Saúl Huerta

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente retiró de la orden del día de la sesión de este martes 13 de julio, el análisis de la convocatoria para un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, en el cual se discutirán los desafueros de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del Fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona.

“Hay acuerdo en varios puntos del dictamen, hay acuerdo para el diputado Huerta, no hay acuerdo en el tema del fiscal, hay acuerdo en el diputado Toledo, sin embargo, en el uso de mis facultades, yo no estoy terminando el debate, simplemente difiriendo la discusión, vamos a intentar construir una mayoría calificada que nos permita transitar los temas en la Cámara de Diputados ”, dijo el diputado de Morena, Rubén Cayetano.

Legisladores morenistas y panistas se responsabilizaron mutuamente por la falta de acuerdo.

Por su parte, Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, agregó:

“Hay un dicho que dice que cuando no pueden no reparta, si quieren encontrar la respuesta a por qué no va a haber periodo, voltea ver a su propio grupo parlamentario, tienen mayoría y con los votos del PAN logran dos terceras partes. Aquí estamos listos para votar. ¿Qué tanto le ven?, no le volteen tanto, asuman, tengan el valor de decir no quiero. Estamos listos para votar hoy el periodo extraordinario como venga, con los tres temas incluidos, tenemos una opinión distinta en uno de ellos, sí, pero no es suficiente para obstruir un periodo extraordinario, voten el asunto y van a ver que tienen los votos, a ver si se atreven”.