Presentan la nueva moneda con la imagen del rey Carlos III

Las nuevas monedas con el retrato del rey Carlos III fueron mostradas por primera vez este viernes por la fábrica The Royal Mint, que indicó que las de 50 peniques entrarán en circulación en cuestión de semanas.

El diseño de las monedas de 50 peniques, así como otras conmemorativas -por valor de 5 libras-, es obra del escultor británico Martin Jennings.

En las monedas develadas hoy se muestra el rostro del monarca mirando hacia el lado izquierdo, el opuesto al que durante siglos han mirado los monarcas anteriores.

Además, al contrario de lo que ocurría con la reina Isabel II, el nuevo soberano Carlos III no lleva corona.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022