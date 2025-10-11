Presidenta del DIF de Felipe Carrillo Puerto compra casa de 3.7 millones de pesos en Playa del Carmen

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Mientras cientos de familias en este municipio esperan ser beneficiadas con los programas de vivienda del llamado “cuarto seguro” espacios de apenas tres metros por tres

los integrantes del actual gobierno municipal acumulan propiedades de lujo lejos de la realidad que dicen atender.

De acuerdo con documentos oficiales, María del Carmen Solís Sánchez, presidenta del Sistema DIF municipal y familiar directa de la alcaldesa Mary Hernández, adquirió el año pasado una residencia valuada en 3.7 millones de pesos en una zona exclusiva de Playa del Carmen, operación que habría sido liquidada prácticamente de contado.

La compra ha generado inconformidad entre los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, uno de los municipios con mayor índice de pobreza en Quintana Roo, donde las necesidades básicas de vivienda y servicios públicos siguen sin resolverse.

Vecinos y actores sociales cuestionan el contraste entre los discursos de austeridad del gobierno local y los signos de riqueza que empiezan a rodear a la familia que encabeza la administración desde 2021.

Hasta el momento, la presidenta del DIF no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la procedencia de los recursos utilizados para la adquisición de la propiedad, mientras que el Ayuntamiento ha evitado pronunciarse sobre el tema.

#elcambiodemexico #felipecarrillopuerto #Cancun #quintanaroo #claudiasheinbaum #México