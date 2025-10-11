TULUM QUINTANA ROO EL PARAÍSO QUE ENTRA EN LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA.

Tulum: la factura del abandono político

Por Antar Moisés

Con un nuevo aeropuerto de clase mundial hoy esta en total decadencia dicho por los habitantes y vendedores que hoy se entristece de ver el Tulum que alguna vez fue el emblema del turismo de lujo y el equilibrio ecológico en la Riviera Maya, hoy se asoma a una crisis turística sin precedentes.

Lo que antes se desbordaba de visitantes, hoy se vacía ante los ojos de quienes durante años vendieron la idea del paraíso eterno, donde no faltaban inversores qué deseaban invertir en distintos rubros, muchos de ellos decidieron dejar todo y partir, incluso otros con fraudes dejaron vacías las, arcas de gente que confío en estos empresarios.

Los videos que circulan en redes sociales muestran un escenario difícil de creer: playas semivacías, hoteles sin ocupación y comercios cerrando por falta de clientes. Este fenómeno, que ya llegó a los pasillos de Palacio Nacional, expone lo que muchos locales llevan tiempo denunciando: la incompetencia y la falta de visión de las autoridades municipales y estatales.

El deterioro de Tulum no es producto del azar. Es consecuencia directa de años de corrupción inmobiliaria, permisos irregulares y complicidad política.

Mientras las administraciones locales se repartían terrenos, concesiones y contratos de obra, la infraestructura básica colapsaba.

Hoy los habitantes enfrentan apagones, desabasto de agua, tráfico insoportable y servicios públicos que no corresponden a un destino internacional.

El discurso oficial intenta culpar a factores externos la economía nacional incluso mundial, a los turistas, hay que ser realistas, Tulum fue saqueado desde adentro.

Los intereses privados encontraron en la política local un aliado perfecto para construir sin orden ni respeto ambiental.

Los gobiernos estaban más interesados en las fotografías y los eventos de promoción turística, que se olvidaron lo importante plantear el crecimiento, cuidar la imagen y proteger a vendedores y turistas, ese provocó las consecuencias que hoy son visibles y dolorosas: el turismo se aleja, la inversión se congela y el encanto de Tulum se desvanece cada día.

La caída de Tulum debe ser una lección para Quintana Roo. Cuando la autoridad se convierte en el problema, ahí tienen,

el resultado es este: un paraíso convertido en crisis, y un pueblo pagando las consecuencias del desdén político.

Triste ver un bello paraíso tan mágico y místico caer en picada sin agarre, un solo poder político acabó con el sueño de López Obrador, ver un Tulum en crecimiento con un gran aeropuerto y millones de turistas transitando este municipio cada año.

Tu que opinas quien crees que fue culpable de lo que viven hoy en Tulum Quintana Roo.

