Protestan en la Embajada de Colombia en México contra la represión

En cambio, Alberto Mena acudió a la marcha al señalar que su hija está casada con un colombiano y no le gustaría que su nieto padezca la represión, pero respetó la decisión del presidente de no intervenir.

“No intervenimos, no opinamos, porque nos ceñimos al principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos”, respondió López Obrador al cuestionamiento de un periodista en su rueda de prensa matutina.