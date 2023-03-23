AL BUSCAR ATACAR A LOPEZ OBRADOR, OPOSITORES A, SU GOBIERNO, PUEDEN PROVOCAR UN CONFLICTO ENTRE AMBAS NACIONES.
SI ALGO DE ESA MAGNITUD PASARA, SEGURAMENTE AGARRARÍAN A, SU FAMILIA Y SALDRÍAN DEL PAÍS PARA PROTEGER A, SUS FAMILARES.
ES TIEMPO DE PENSAR LO QUE PUEDEN PROVOCAR LOS PANISTAS Y PRIISTAS AL PEDIR EL INGRESO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESTADOUNIDENSES.
SU AFÁN DE OBTENER EL PODER AL COSTO QUE SEA.
ES TIEMPO DE REFLEXIÓN Y DETENER ESTAS INTENCIONES DE LOS QUE HOY DEFIENDEN AL INE, MAÑANA SEGURAMENTE DEFENDERÁN EL INGRESO DE LOS MARINES AMERICANOS.
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PUEDEN PROVOCAR A MÉXICO LOS PANISTAS Y PRIISTAS UN CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS
AL BUSCAR ATACAR A LOPEZ OBRADOR, OPOSITORES A, SU GOBIERNO, PUEDEN PROVOCAR UN CONFLICTO ENTRE AMBAS NACIONES.
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