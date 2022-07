¿Qué países han rechazado el lenguaje inclusivo?

A decir de los especialistas , solo con las décadas, o incluso los siglos, se podrá ver qué cambios han sido admitidos o no por los hablantes. Los idiomas evolucionan de forma arbitraria y no siguen reglas lógicas al incorporar o desechar cambios.

No obstante, la medida fue criticada por docentes y por el Ministerio de Educación federal. Algunos señalaron que no había pruebas que relacionaran el bajo desempeño de los alumnos con el uso de lenguaje inclusivo.

“Todos los cambios sociales son previos a los cambios lingüísticos, siempre. Yo no he encontrado una relación inversa”, declaró al respecto la filóloga Concepción Company a la revista Letras Libres.

Aunque la Real Academia de la Lengua Española (RAE) rechaza que estas implementaciones sean necesarias, la gran mayoría de los lingüistas están de acuerdo en que, por un lado, no se puede imponer una forma de hablar a los hablantes . Por otro lado, también afirman que volver al idioma “menos sexista” no hará menos sexistas a los hablantes.