Que triste ver como empresarios se burlan del dolor del pueblo.

No había llovido así en Poza Rica desde hace 26 años. Las calles se convirtieron en ríos, los hogares se hundieron en el lodo y al menos 32 personas perdieron la vida por las inundaciones. Veracruz está de luto, y miles de familias intentan rescatar lo poco que les quedó.

Frente a una tragedia de esta magnitud, lo mínimo esperable es empatía. Sin embargo, hay quienes, desde su pedestal de privilegios y dinero, eligen la burla. Ricardo Salinas Pliego, fiel a su estilo provocador, volvió a demostrar que la insensibilidad puede tener rostro y nombre.

Porque no se trata de política ni de ideologías: se trata de humanidad.

Y cuando un empresario multimillonario se mofa del dolor ajeno, lo que refleja no es valentía ni humor negro, sino una miseria moral que ni todo su dinero puede ocultar.