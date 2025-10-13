Que México sepa la verdad y no se dejen llevar por noticias falsas de los opositores o medios afines o contra la 4T, en #Veracruz se trabaja sin descanso y agradece la gobernadora @rocionahle al #telmex Carlos slim por su apoyo, como gobiernos que han prestado helicópteros para llevar ayuda a comunidades alejadas.
Seguiremos informando.
Ya cuenta Veracruz con 12 helicópteros para ayudar en las comunidades más alejadas.
