Ya cuenta Veracruz con 12 helicópteros para ayudar en las comunidades más alejadas.

Que México sepa la verdad y no se dejen llevar por noticias falsas de los opositores o medios afines o contra la 4T, en #Veracruz se trabaja sin descanso y agradece la gobernadora @rocionahle al #telmex Carlos slim por su apoyo, como gobiernos que han prestado helicópteros para llevar ayuda a comunidades alejadas.
Que triste ver como empresarios se burlan del dolor del pueblo.

