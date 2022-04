“¿Quién… es este?”: Canelo responde a mánager de MMA

Abdelaziz le replicó que “sabía perfectamente quién era” y añadió: “¿Sabes cuál es la diferencia entre tu y Kamaru Usman? Que tú has evadido a Gennady Golovkin por dos años, mientras Usman ha peleado contra todos aquellos que UFC le ha asignado. Me estoy portando bien contigo porque es Ramadán“.

“Canelo es un auténtico gallina, está peleando con tipos que tienen 5 mil seguidores en Instagram que no harán nada por su legado. Ahora entiendo por qué no quiere perder contra alguien como Kamaru Usman, esto es digno de un gallina, sin riesgo no hay recompensa“, escribió.