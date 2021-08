Rescatista salva a 200 animales de Afganistán; por su causa, no rescataron personas, critican

Paul “Pen” Farthing, un exmarine que tiene una ONG dedicada al rescate de animales, evacuó a 200 perros y gatos de Afganistán con ayuda del Ejército de Gran Bretaña; se fueron en un vuelo que partió del Aeropuerto de Kabul. La buena obra fue ampliamente celebrada en redes sociales. Sin embargo, elementos del gobierno británico critican el hecho, ya que, dicen, se desviaron esfuerzos que debieron encausarse a salvar seres humanos.

Farthing es fundador de Nowzad, una organización no gubernamental (ONG) que ve por los derechos de los animales y que goza de una buena reputación a nivel mundial.

Tras un complejo y estresante esfuerzo logístico después de la toma de los talibanes de Afganistán, Farthing, 140 perros y 60 gatos, abordaron un avión que los llevó al Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow. La operación llevó el nombre de Ark (“arca”), por el Arca de Noé.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 29, 2021