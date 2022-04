Reto visual: Encuentra a los tres reyes que ven en sentido contrario

En el reto visual de este día, tendrás que encontrar en el menor tiempo posible tres reyes que ven en sentido contrario. ¿Podrás encontrarlos en el menor tiempo posible?

El equipo de diseño de Noticieros Televisa diseñó esta ilustración, para que logren encontrar tres reyes que ven en sentido contrario. El reto está en hacerlo en el menor tiempo posible.

Por ello, para que las cosas no sean tan sencillas, te proponemos que encuentres a los tres reyes en menos de 15 segundos. En caso de que no lo logres, no te preocupes, más adelante podrás consultar la respuesta.

Te sugerimos que antes de realizar el reto visual, te tomes unos segundos para despejar tu mente y descansar tu vista. De esta manera, te será más fácil encontrar a los tres reyes de este reto visual.

Aquí la imagen, te recomendamos prestarle atención hasta al más mínimo detalle para lograr superar el reto:

¿Los encontraste? ¿Viste a los tres reyes que ven en sentido contrario? Si no lo lograste, no te desanimes. Puedes intentarlo las veces que sean necesarias hasta que lo logres o aumentar el tiempo para que no te presiones.

Aunque aparentemente este tipo de retos visuales son sencillos, su complejo patrón de formas y colores con el que están diseñados suelen confundir al ojo humano.

Aunque estos retos son muy entretenidos, también nos brindan otros beneficios como favorecer el desarrollo de las habilidades visuales, hacer más dinámicos los procesos creativos y mantener activo al cerebro.

¿Dónde están los tres reyes que ven en sentido contrario?

Llegó el momento de revelarte el lugar en el que se encuentran cada uno de los reyes:

Para hacer este reto aun más divertido, puedes compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos y así retarse entre ustedes y averiguar quién logra hacerlo en menos tiempo.

