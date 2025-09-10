Ricardo Anaya y sus aliados qué provocaron la caída de CFE por la reforma energética.

Ricardo Anaya y la reforma energética que endeudó a México

Cuando en 2013 el entonces presidente Enrique Peña Nieto impulsó la reforma energética, el Congreso de la Unión fue escenario de un pacto silencioso entre las cúpulas del poder. Ricardo Anaya, hoy opositor férreo del gobierno actual, fue uno de los principales defensores de esa iniciativa que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

En aquel momento, Anaya argumentaba que la reforma traería beneficios inmediatos para las familias mexicanas: reducción en el costo de la luz, la gasolina y el gas, además de la promesa de atraer miles de millones de dólares en inversión y generar empleos.

La realidad fue otra. A más de una década, México enfrenta las secuelas de esa reforma:

Compromisos financieros que se traducen en deuda para el Estado mexicano.

Pemex debilitado y sujeto a contratos desventajosos con privados.

CFE presionada por un mercado diseñado para favorecer a grandes corporaciones internacionales.

Promesas incumplidas: los precios de los energéticos no bajaron; por el contrario, los mexicanos han enfrentado aumentos constantes.

El silencio de Ricardo Anaya en aquel entonces contrasta con su discurso actual, donde acusa a los gobiernos posteriores de los problemas económicos y energéticos del país. Lo cierto es que la reforma energética que él aprobó y defendió sentó las bases de una política que endeudó a México y comprometió su soberanía energética.

Hoy, el recuerdo de aquella votación en el Congreso sigue siendo una herida abierta en la memoria de millones de familias que nunca vieron llegar los beneficios prometidos.

