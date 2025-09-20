Ricardo Gallardo: entre la popularidad, la gobernabilidad y los ataques mediáticos qué no lastiman su labor en bienestar del pueblo.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha construido un estilo político propio que genera adhesiones y rechazos en igual medida.

Su trabajo gira en torno a la cercanía con el pueblo, la entrega directa de apoyos sociales y un discurso en el que se presenta como un gobernante que escucha y atiende a la gente común. Esa estrategia le ha permitido consolidar una base social fuerte, aunque también ha despertado críticas sobre la sustentabilidad y el verdadero alcance de sus políticas.

Gallardo apuesta por la política del contacto directo: giras constantes, programas sociales visibles y un protagonismo que lo mantiene en la conversación pública. Sin embargo, esa misma exposición lo vuelve un blanco constante de cuestionamientos.

Sus opositores lo acusan sin fundamentos en temas clave del gobierno y electoral qué aún no comienzab y buscan dañar su labor en el estado.

Lo cierto que es un estado que viene creciendo con atención a las personas de bajos recursos, un hospital para animalitos, cuidado en los parques y calles, alumnado público, seguridad.

Gallardo ha logrado posicionar a su gobierno como un actor central, incluso más allá de San Luis Potosí. Su figura política crece al calor de una estrategia de comunicación que privilegia la imagen de cercanía, aunque de fondo sigue siendo demostrar que ese estilo le dio resultados y eso le preocupa a opositores.

En medio de las tensiones, Ricardo Gallardo parece tener clara una premisa: mientras conserve el respaldo de la mayoría del pueblo, las críticas de sus adversarios pesan poco.

El tiempo dirá si esa fórmula alcanza para sostener la gobernabilidad y marcar una ruta de desarrollo real para San Luis Potosí.

Yo creo que si.

Que opinan.

#Prediccionpolítica

Por: Antar Moises N.

#elcambiodemexico #sanluispotosi