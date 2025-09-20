Los accidentes fatales que han destruido familias en la avenida Colosio de Cancun, una carretera con olor a dolor y muerte.

La avenida Colosio: una trampa vial que exige acción inmediata, debe el gobierno del estado hacer algo para evitar tantas muertes de gente inocente.

La avenida Luis Donaldo Colosio es, sin duda, una de las principales arterias de Cancún. Por ella circulan miles de vehículos todos los días, desde habitantes de la ciudad hasta turistas que llegan del aeropuerto. Sin embargo, lo que debería ser un acceso moderno y seguro, se ha convertido en una trampa vial que acumula accidentes, pérdidas materiales y, lamentablemente, vidas humanas.

El problema no es nuevo. Exceso de velocidad, falta de vigilancia constante, señalización deficiente, drenaje insuficiente y pavimento resbaladizo cuando llueve, son factores que convierten a esta avenida en un riesgo permanente. Y aunque las autoridades han implementado operativos como el llamado “Carrusel”, la realidad es que estas medidas parecen más paliativos temporales que soluciones de fondo.

¿Qué se necesita? Primero, una vigilancia permanente y estricta: radares de velocidad, cámaras y presencia policial real, no esporádica. Segundo, infraestructura adecuada: iluminación funcional, señalamientos claros, drenaje efectivo y pasos peatonales seguros. Y, tercero, una campaña seria de educación vial, porque gran parte del problema también recae en la irresponsabilidad de los conductores.

No podemos normalizar que todos los días haya choques, volcaduras o atropellamientos en la principal vía de acceso a Cancún. La Colosio debe ser un símbolo de modernidad y seguridad, no una ruleta rusa para quienes la transitan.

La responsabilidad es compartida, sí, pero la obligación de garantizar la seguridad recae en las autoridades. Cancún no puede seguir esperando: la Colosio necesita atención inmediata, antes de que la próxima cifra de accidentes sea otra tragedia que pudo evitarse.

