Salma Hayek es una gran mujer: Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum confirma: Salma Hayek filma una nueva película en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante “La Mañanera” que la reconocida actriz y escritora veracruzana Salma Hayek se encuentra filmando una nueva película en el estado de Veracruz.

Sheinbaum detalló que tuvo la oportunidad de conocer a la artista durante su última visita a territorio veracruzano, donde conversaron brevemente sobre el proyecto cinematográfico que actualmente desarrolla en la región.

La presidenta destacó la importancia de que figuras de talla internacional como Hayek impulsen producciones en el país, pues contribuyen a la promoción cultural, turística y económica de Veracruz y de México ante el mundo.

De momento no se han revelado más detalles sobre la trama o el elenco, pero la presencia de Salma Hayek ya genera expectativa entre la industria y la comunidad local.