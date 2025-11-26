Diputados dan poder a Rocío Nahle para remover a la fiscal de Veracruz.

Congreso de Veracruz avala reforma que permite a la gobernadora remover y nombrar al fiscal estatal

El Congreso de Veracruz aprobó este martes una reforma constitucional que otorga a la gobernadora del estado la facultad de remover y nombrar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), en caso de que el Congreso local no alcance un acuerdo.

La iniciativa fue avalada con 43 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Entre los cambios más relevantes está la reducción del periodo del fiscal, que pasará de nueve a cuatro años, así como la posibilidad de que el Ejecutivo estatal nombre directamente al titular de la FGE si los legisladores no logran consenso dentro del plazo establecido.

De acuerdo con la reforma, el Congreso conservará la facultad de ratificar o rechazar la propuesta enviada por el Ejecutivo; sin embargo, si no se alcanza mayoría calificada, la gobernadora podrá realizar el nombramiento de manera directa. Además, se formaliza la facultad para revocar el cargo al fiscal en funciones por causas justificadas.

La modificación generó debate entre las bancadas opositoras, quienes acusaron una posible concentración de poder en el Ejecutivo estatal. No obstante, la mayoría legislativa defendió que estas adecuaciones buscan “garantizar eficiencia, gobernabilidad y coordinación institucional” en materia de procuración de justicia.

Con la aprobación en el Congreso local, la reforma será enviada a los ayuntamientos para su proceso de validación. Una vez que la mayoría de los municipios la respalde, entrará en vigor.

