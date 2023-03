Madres solteras vivían en un predio qué se incendio y tristemente perdieron la vida, le piden ayuda a Sandra Cuevas alcaldesa. Quien les responde: así tajante ustedes son culpables “yo no les dije róbense el predio” tampoco cuélguense de la luz, Así en que ayudo!! Cada quien tiene una forma de ser, pero no todos tienen el dinero para vivir como lo hacen muchos políticos, más siendo mujeres solteras, lo menos que podía hacer era ayudar y no presentarse a ofender, se quejan del gobierno y son peores, ahí si lo callan por ser panistas. Www.elcambiodemexico.com

