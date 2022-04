Sasha Sokol le responde a Luis de Llano: “Nos vemos en los tribunales”

Después de que Luis de Llano se disculpara con Sasha Sokol, tras el señalamiento que ella hizo contra el productor por abuso sexual el pasado 8 de marzo de 2022, la cantante ha vuelto ha pronunciarse en redes sociales y le advirtió: “Nos vemos en los tribunales”.

El pasado 30 de marzo, Luis de Llano publicó un comunicado por medio de sus redes sociales. En el texto, el productor ofreció disculpas a Sasha, pero también detalló lo siguiente: “(…) Mi relación son Sasha siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”, lo cual ha provocado que la exintegrante de Timbiriche volviera a hacer declaraciones.

“Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa”, escribió Sasha en un primer tuit que dio apertura a un hilo de puntualizaciones sobre su relación con De Llano.

LUIS de YA NO Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

En su escrito, Sokol cuestionó la trasparencia que el productor mencionó en su comunicado y ofreció una serie de detalles como contrargumento.

“Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, señaló la cantante.

Sasha también aseguró que en su momento, su madre contempló demandar a Luis de Llano, pero finalmente los abogados la disuadieron de hacerlo, aunque eso no evitó que lo confrontara directamente, para después enviar a Sasha a un internado en el extranjero, donde Luis la siguió buscando a espaldas de sus padres, de acuerdo a los detalles ofrecidos por la cantante.

“¿Cómo puede llamar ‘transparente’ a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen”, puntualizó Sokol.

Respecto a qué llevó a la Sasha Sokol menor de edad a mantener relaciones sexuales con Luis de Llano, la cantante explicó el terminó “grooming”, el cual se entiende como: “Una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él” y eso fue lo que sucedió.

Sasha aseguró que la admiración a Luis de Llano por todo su entorno influyó en ella. “Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando una menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo”, ahondó.

Sokol también mencionó que el único culpable de lo sucedido es Luis de Llano y no su madre, como algunas personas han señalado y concluyó con un mensaje directo para el director: “Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”.

Sasha Sokol tocó el tema por primera vez en el marco del Día Internacional de la Mujer y desde ese momento ha recibido el apoyo del mundo del espectáculo como Rebecca Jones, Mariana Garza o Benny Ibarra.

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX le ofreció su apoyo tras la denuncia pública.

