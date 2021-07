Saúl ‘Canelo’ Álvarez presenta su nueva marca de celulares

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estrenó su línea de teléfonos celulares incursionando así en el mundo de las telecomunicaciones.

Los equipos, considerados de gama baja por los especialistas, fueron presentados bajo la marca CaneloPhone junto a la asociación de Liberty Mobile en Estados Unidos.

Tanto “The Champ” y “The Legend“, los dispositivos en cuestión, cuentan con un procesador Quad Core de 1.3 HGz Cortex A7, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento.

El primero de los equipos, “The Champ“, cuenta con una cámara trasera de cinco megapíxeles y su costo es de 99.99 dólares, es decir, un aproximado de 1987.72 pesos mexicanos.

El segundo, “The Legend“, tiene un procesador de MTK6762 y cuenta con 3GB de RAM. Su almacenamiento es de 32 GB y la calidad de su cámara es superior a los 13 megapixeles poseyendo un costo de 199.99 dólares, es decir, 4029.90 pesos mexicanos.

Además del negocio de las telecomunicaciones, Canelo abrió una línea de gasolineras ‘Canelo Energy‘ y mostró, en meses pasados, su mansión al público por primera vez.

La noticia del lanzamiento de sus celulares la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

🇺🇸 My new line of smartphones is here!📱Get yours at https://t.co/HFnSg2DJIz 🥊

🇲🇽 ¡Conoce mi nueva línea de smartphones! 📱 Compra el tuyo en https://t.co/HFnSg2DJIz 🥊 pic.twitter.com/k0QysqetpV

— Canelo Alvarez (@Canelo) December 17, 2020