Se alista compromiso multisectorial para contrarrestar inflación: CCE

“Reconocemos que se está haciendo un esfuerzo importante en toda la parte de hidrocarburos, que el subsidio se esté manteniendo para que no haya mayor alza en el gas y gasolina y en el diésel, porque eso nos ayuda, si no fuera por ese subsidio entonces si sería muy preocupante”, mencionó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

