MÁS DE 63 MIL MILLONES DE PESOS DEBERÍA SALINAS PLIEGO AL SAT. Existe molestia entre empresarios qué pagan impuestos y sectores del gobierno federal qué reciben las presiones de empresarios que molestos reclaman las burlas de Salinas Pliego sin ninguna presión por las autoridades, por ello la presidenta de México, decide buscar la forma que jueces de la suprema corte de la nación decidan dejar de proteger y pueda pagar los más de 63 mil millones de pesos que el dueño de Elektra debe al gobierno federal, sus mensajes en redes sociales, demuestra que no le preocupa nada, piensan que buscaria cambiarse de país de ser necesario sin desempolva Norma Piña sus denuncia y lo obligan a pagar sus impuestos como cualquier mexicano. Que opinas, pagará o buscará radicar en otro país o declararse en quiebra para evitarlo. Esta vez seguramente la presidenta de México, no lo dejara y buscará que por fin le quite la sonrisa al empresario mexicano. Www.elcambiodemexico.com

