Se despide Norma Piña y tomara posesión el poder judicial del pueblo y por el pueblo.

Despedida de Norma Piña y cierre de una era, Norma Lucía Piña Hernández concluyó su presidencia de la SCJN el 31 de agosto de 2025. Durante su discurso final, reconoció los desafíos vividos y se defendió explicando que su gestión fue un esfuerzo por mantener la legalidad frente a un entorno adverso .Reacción de Claudia Sheinbaum: un nuevo comienzo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia matutina, afirmó que el relevo marca “el fin de una era de nepotismo”, donde el Poder Judicial había estado “al servicio de unos cuantos”, fuertemente permeado por redes de amiguismo y nepotismo .Reforma histórica: elección popular del Poder Judicial

A partir del 1 de septiembre de 2025, asumirán nuevas autoridades judiciales ministros de la SCJN, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral electos mediante voto popular. Se trata de un hito sin precedentes en México, puesto que es la primera vez que el Poder Judicial adquiere legitimidad directa de la ciudadanía .

