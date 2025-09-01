Con los excesos y viajes  de morenistas están lastimando la 4T y la humildad que representa López Obrador y la presidenta de México.

Los viajes y los excesos de morenistas esto no paso en tiempos de López Obrador, parece que no les importa desencajar la imagen de la presidenta de México y la 4T, con sus paseos y excesos a un año que tomo el cargo Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuando la austeridad se queda en el discurso: lujos se resquebrajan y afectan la credibilidad de Morena, al pasar esto, no entienden que con sus acciones, están provocando un daño al movimiento de la 4T y la misma presidenta de México, al darles las plumas y los micrófonos a opositores y medios que solo esperan estas imágenes para distorsionar toda la noticia, el PRIAN no tienen nada más que hacer, no dan propuestas, menos trabajan por México, su único objetivo es dañar a Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En 2025, Morena vivió uno de sus momentos más críticos al exponerse comportamientos que chocan frontalmente con la pobreza franciscana, que alguna vez caracterizó al movimiento. Viajes suntuosos, propiedades extravagantes y transporte privado dejaron en evidencia una desconexión preocupante entre el discurso oficial y las prácticas personales de algunos de sus principales representantes.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, fue captado en hoteles cinco estrellas en Tokio y tiendas de lujo como Prada .

Aunque él reportó haber pagado su estadía (alrededor de MXN 7 500 por noche), la cifra genera indignación por su cercanía al salario mínimo .

Ricardo Monreal fue visto en un restaurante lujoso en Madrid y otros viajes por Europa .

Mario Delgado, secretario de Educación, estuvo en Portugal en estancias costosas que, aunque declaradas como pagadas con recursos privados, resuenan como símbolo de incongruencia .

Pedro Haces Barba, diputado de Morena, posee un rancho en el Ajusco con viñedos, plaza de toros, hotel boutique y rentas elevadas, se entiende son políticos con una economía solvente, pero la oposición no perdona y busca de muchas formas desestabilizar al gobierno de la 4ta Transformación, es mejor dar entrevistas y explicar su situación financiera, antes que busquen hacer sus propias historias y recrear una ficción como suele hacerlo el grupo Atypical.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado (por Morena), adquirió recientemente una propiedad valorada en 12 millones de pesos en Tepoztlán y una camioneta de más 1 millon de pesos, lo cual alimentó críticas sobre su estilo de vida, aun cuando esta declarado, eso hacen, están cargados de enojo por cambiar el poder judicial, las reformas y dejar al PRI en cuarto sitio,.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y

ex líder moral de Morena, ha intentado contener el daño llamando a la congruencia y a la justa medianía, aunque evitando confrontaciones directas con los implicados para no fracturar el partido .

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, afirmó que los viajes fueron financiados con recursos privados, pero advirtió que los lujos excesivos dañan políticamente al partido .

La oposición, representada por diputadas del PAN, ha sido especialmente crítica, hablando estos comportamientos de desconexión con la realidad, y denunciando que representan una traición a los ideales iniciales de la 4T .

La austeridad propuesta por López Obrador sigue presente en discursos y leyes, pero los recientes escándalos de ostentación por parte de Morena amenazan con vaciar de contenido ese principio.

Aunque los viajes obedecen a financiamiento privado, el problema radica en que los funcionarios representan al partido y al Estado: su estilo de vida se vuelve una carta de presentación ante la sociedad. La coherencia entre acción y palabra vuelve a ser la verdadera prueba del poder político y sin ella, se corre el riesgo de diluir el capital moral que, en su momento, fue clave para el ascenso de Morena.

