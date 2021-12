Se estrella helicóptero con jefe del ejército de India a bordo

Un helicóptero militar que llevaba al jefe del Ejército de India se estrelló en el estado sureño de Tamil Nadu.

La Fuerza Aérea no indicó si el Jefe de la Defensa, Bipin Rawat, había resultado herido en el accidente. Tres personas heridas fueron trasladadas a un hospital, según la televisora pública Prasar Bharati.

Imágenes de televisión mostraban el helicóptero en llamas mientras vecinos de la zona intentaban apagar el incendio.

