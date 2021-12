Tribunal Electoral discutirá proyecto para devolver registro a Fuerza Por México

Así reconocía su derrota el líder nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas, tras no alcanzar el registro del 3%, en las elecciones del pasado 6 de junio. Seis meses después, el partido, que encabeza el dirigente sindicalista, Pedro Haces, busca ganar en los tribunales el reconocimiento que no obtuvo en las urnas.

“Estamos en la defensa de nuestros votos y que puede haber quien se sienta decepcionado en lo mismo, de no haber podido lograr el objetivo. Que no es momento de buscar culpables por no haber logrado un espacio, sino es momento de unidad, de reflexión”, afirmó Gerardo Islas, dirigente Nacional Partido Fuerza Por México.

Este miércoles se va a discutir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un proyecto que pretende devolverle el registro al partido Fuerza por México que no alcanzó el 3% de la votación, el necesario para conservar su registro, el pasado 6 de junio. El sorprendente proyecto del magistrado Indalfer Infante afirma que si no fuera por la pandemia, Fuerza por México hubiera logrado los más de 200 mil votos que le faltaron.