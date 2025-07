Se expresa presidenta sobre el viaje del hijo de López Obrador a Tokio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada en la mañanera sobre las fotografías que muestran a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena, hospedado en un hotel de lujo en Tokio, Japón. Su respuesta fue clara y directa: “El poder se ejerce con humildad, esa es mi posición y siempre va a serlo”. Aclaró que las personas tienen derecho a descansar y viajar con recursos propios, pero enfatizó que quienes forman parte del movimiento tienen una responsabilidad política relacionada con los principios que representan. Sheinbaum evocó el pensamiento juarista para advertir que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y subrayó la necesidad de comportarse adecuadamente en cargos públicos. Finalmente, recalcó que cada integrante debe ser reconocido “por su historia y comportamiento”. Las imágenes muestran a López Beltrán desayunando en el bufet del Hotel Okura Tokyo, un establecimiento de cinco estrellas en Tokio. El viaje coincidió con la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena en México, a la cual López Beltrán no asistió; su ausencia fue justificada como un viaje personal previamente programado. El caso se suma a otros de figuras del partido (como Mario Delgado y Ricardo Monreal) que también fueron fotografiados en destinos de lujo en Europa, motivando críticas sobre la coherencia con la austeridad promovida por la 4T. Quedo claro que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no defendió la conducta de López Beltrán, sino que reiteró los principios de austeridad, responsabilidad y humildad que deben guiar el ejercicio del poder público. Reconoció el derecho a viajar, sí, pero advirtió que este debe ir acompañado de congruencia con los valores del movimiento que representan. Que piensan..

