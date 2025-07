Señala la presidenta de México las mentiras de Vicente Fox.

SE BURLA LA PRESIDENTA DE LAS MENTIRAS DE VICENTE FOX Y ENSEÑAR A LOS JÓVENES COMO ACTÚAN EN LA DERECHA. El PAN sigue apostando por el show mediático. Su ex presidente Vicente Fox Que es el mejor ejemplo: si cayó en la mentira del jet privado (que en realidad era del rey de España), como este ex político que desde que quitaron su pensión busca atacar a la 4t sin pruebas y puede caer en cualquier noticia falsa o decidió decirla por atraer bonos al partido azul. Que opinan.

