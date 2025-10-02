Se le viene la expropiación a Alito Moreno en Campeche.

Más de 34 propiedades señala Layda Sansores tendría el líder político del tricolor con diversos prestanombres.

Llego el momento de la expropiación al priista Alito Moreno, la gobernadora Layda Sansores construirá una universidad en donde a decir de las autoridades hubo enriquecimiento ilícito, aunque el senador y exgobernador dice ser fruto de su trabajo, será!!!

Todo comienza cuando el gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, anunció la expropiación de cuatro predios que suman unas 8 hectáreas en el fraccionamiento Miramar y áreas residenciales como Lomas del Castillo.

Los terrenos están registrados a nombre de personas cercanas a Alito Moreno, como su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, su arquitecto de cabecera, Juan José Salazar Ferrer, y otros cercanos como Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar. Se les acusa de usar prestanombres para ocultar la titularidad real, así lo han expresado en las investigaciones qué han realizado.

Comenta Sansores desde su canal los martes del jaguar qué el uso de los predios expropiados será la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, específicamente la Universidad de la Salud.

Se busca que sea una instalación para formar profesionales de salud, como medicina, y atender que hay jóvenes que no alcanzan a entrar a medicina.

Recordemos que se realizo la ley de Expropiación recientemente aprobada

Layda Sansores dijo que se basan en una ley estatal de expropiaciones que fue reformada y aprobada recientemente en Campeche.

Esa ley faculta al gobierno para declarar predios como de “utilidad pública” y expropiarlos mediante indemnización.

Los terrenos fueron declarados de utilidad pública, lo que permite que el gobierno los expropie.

Este concepto legal implica que si algo se considera necesario para el interés general,

la autoridad puede quitar el terreno con indemnización.

Layda Sansores mencionó que ahora el proceso tiene garantías distintas: los afectados tienen un plazo de 45 días de audiencia o al menos una etapa de defensa aclaró que ya no será tan fácil impedir la expropiación con amparos.

Según la mandataria estatal, los amparos que usualmente se usan para detener este tipo de actos no serán suficientes en este caso, porque cuando se declara algo utilidad pública, avanza el proceso.

Aunque sí hay posibilidades de negociar aclara.

Número de propiedades: Layda Sansores afirma que han descubierto al menos 34 propiedades en Campeche a nombre de prestanombres de Alito Moreno.

Cuestionamientos legales: Hay quienes señalan que esta medida puede violar derechos de propiedad, que podría haber debate constitucional, etc.

Alito Moreno ha denunciado persecución política según el, cuando el ha buscado dejar en mal al gobierno buscando desesperadamente qué la presidenta de México busque un acuerdo con el y seguir con su impunidad, algo que no logrará, no con esta 4ta Transformación, lo dejan claro desde el gobierno federal.

La gobernadora Sansores comento que esperan que la obra de la universidad se pueda, comenzar aproximadamente mes y medio.

Como ves, crees que Alito Moreno, tenga todas estas propiedades de su trabajo honesto como lo llama o sea como lo señaló la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, por la corrupción qué imperio en su gobierno en Campeche.

Que opinan.

#Prediccionpolítica #lacolumna

Por. Antar Moises N.