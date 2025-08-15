Se reúne Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.

SE REÚNEN VLADIMIR PUTIN Y DONALD TRUMP.

Hoy, 15 de agosto de 2025, marca una jornada diplomática crucial: #Putin ha llegado a #Alaska para reunirse con #Trump en una cumbre cargada de simbolismo e incertidumbre. El objetivo central es lograr un alto al fuego en la guerra de Ucrania, pero el alcance del acuerdo y sus implicaciones reales aún están por verse.

Falta que el presidente de Ucrania acepte los términos.

elcambiodemexico #noticias #Ucrania #usa #DonaldTrump #EEUU #estadosunidos #PutinVladimir