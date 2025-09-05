Se ríe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de aspiración de Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán buscaría la presidencia de México Claudia Sheinbaum, reaccionó públicamente ante el aparente destape de Kenia como aspirante presidencial para 2030. Sheinbaum se mostró divertida y sorprendida al señalar que López Rabadán aún no termina su gestión como presidenta de la Cámara de Diputados y que faltan cinco largos años, para las elecciones de 2030. Comentó:

Todavía le falta ser presidenta de la Cámara… cinco largos años para 2030… apenas va a ser presidenta… y ya anda futureando .

Aparentemente Kenia López Rabadán aclara que sus declaraciones habían sido malinterpretadas: no busca la presidencia de la República en este momento.

Su prioridad es ejercer de forma institucional la representación de los 500 legisladores. Reiteró que sus comentarios se referían al desempeño en la Cámara de Diputados, no a aspiraciones futuras.

Así las cosas.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México