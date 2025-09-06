Nacional

Sigue la pelea entre Fernández Noroña y Alito Moreno.

Era importante brindarle seguridad a Gerardo Fernández Noroña ante las agresiones físicas qué observó todo México y se la canta directa el senador de Morena que esto apenas empieza.
Alito Moreno se molesta porque a Fernández Noroña le asignaron escolta de la FGR
Alejandro Alito Moreno, dirigente del PRI, esta más preocupado por que ya están caminando las investigaciones en contra del grupo que agredió al senador Noroña.
Que opinan.
#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #fernandeznoroña #AlitoMoreno

