Segun el PRI Morena ya se va.

Alito Moreno afirma que Morena ya se va, Sin embargo, la realidad política refleja lo contrario: Morena gobierna actualmente en 24 estados, mientras que el PRI apenas conserva 2 entidades. Además, el tricolor enfrenta una constante fuga de legisladores, lo que evidencia su debilidad frente al movimiento que hoy mantiene la mayoría en el país.
Que piensan.

Sacan a Alito Moreno de la Comisión de Marina en el Senado.

