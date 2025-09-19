Gerardo Fernández Noroña señala a Ernesto Zedillo de hablar de democracia y parece que se olvido como quito a ministros del poder judicial para acomodar a su conveniencia este poder judicial.
Que opinan.
Señala Fernández Noroña a Ernesto Zedillo.
