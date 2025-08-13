Señala Fiscal de EEUU qué decomisan 700 millones de dólares a Nicolas Maduro.

Según fiscal de EEUU Pam Bondi, incautaron 700 millones de dólares a Nicolas Maduro, en República Dominicana y Florida.

En entrevista en Fox, comentó que EE. UU. ha incautado más de 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo dos jets privados multimillonarios, varios yates de lujo, mansiones en la República Dominicana y Florida, una granja de caballos de raza, nueve vehículos de alta gama, joyas, efectivo y otros activos valiosos. Además, en una entrevista con Fox News, Bondi calificó al régimen de Maduro como una organización criminal…

Que opinas será real o no.

