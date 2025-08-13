La Tuta podría ser testigo protegido en eeuu

La relación entre Servando Gómez Martínez (“La Tuta”), líder del cártel de los Caballeros Templarios, y Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012, es más indirecta y conflictiva que directa. Principalmente, gira en torno a María Luisa “Cocoa” Calderón, hermana de Felipe Calderón. Te explico los detalles con precisión:

1. Intentos de acercamiento de “Cocoa” con “La Tuta”

Un video de noviembre de 2013, recuperado por El Universal y compartido nuevamente en julio de 2025, muestra a Servando Gómez afirmando que María Luisa Calderón mandó en tres ocasiones al político Francisco Javier Girón del Toro para negociar con él apoyo del grupo criminal en su campaña para la gubernatura de Michoacán en 2011 .

En otras palabras: “Cocoa” Calderón buscó indirectamente el respaldo del cártel para su candidatura, según las declaraciones del capo.

2. Reacción de Felipe Calderón

Felipe Calderón ha negado de manera enfática que su familia en particular su hermana tenga vínculos con narcotraficantes. Señaló que los políticos identificados en videos con “La Tuta” eran de extracción priísta o perredista, no de su entorno .

Además, reconoció que durante su sexenio, la impunidad en Michoacán, favorecida por la complicidad de autoridades locales, impidió la captura de “La Tuta” .

3. Caso del periodista Jesús Lemus

El periodista Jesús Lemus Barajas, quien había denunciado públicamente la relación entre “Cocoa” Calderón y “La Tuta”, afirma que fue sometido a tortura, encarcelamiento injustificado y amenazas durante el sexenio calderonista. Incluso acusó que el propio presidente Felipe Calderón ordenó su ejecución, según su testimonio .

Lemus relata:

“Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río”, según la orden que recibió para matarlo .

Después pasó más de tres años en prisión, hasta que fue liberado al demostrarse que no existían pruebas suficientes para condenarlo .

No hay vínculo directo entre Felipe Calderón y Servando Gómez Martínez.

Las tensiones se centran en las acusaciones contra María Luisa “Cocoa” Calderón de intentar negociar para atraer apoyo del grupo criminal hacia su candidatura.

Felipe ha rechazado esas acusaciones, mientras que un periodista que las documentó sufrió graves consecuencias durante ese periodo.