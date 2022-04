Sheinbaum apoya encuesta como método para elegir al candidato presidencial en 2024

“Yo creo que hoy la oposición está, dice el Presidente, moralmente derrotada; ya no solo lo dice el Presidente, lo dicen los propios intelectuales del conservadurismo, de la oposición, que no encuentran un candidato o candidata porque, finalmente, lo que los une en este momento es su crítica al Presidente de la República y a la Cuarta Transformación, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México”, detalló Claudia Sheinbaum , jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

