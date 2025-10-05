Siguen investigaciones contra Alito Moreno.

La gobernadora Layda Sansores afirmó públicamente que ha identificado al menos 34 propiedades en Campeche vinculadas a Alejandro Moreno mediante prestanombres, y que varios de esos predios están siendo puestos bajo la lupa del gobierno; de éstos, 3 o 4 predios fueron señalados y declarados de utilidad pública en el decreto (uno registrado a nombre de la madre y otros a nombre de un arquitecto cercano).

La acción se apoya en una reforma reciente a la Ley de Expropiación del estado publicada en septiembre 2025, que facilitó el trámite de declaratorias de utilidad pública la prensa la ha llamado coloquialmente Ley Alito.

Los reportes periodísticos describen las propiedades como terrenos contiguos que suman varias hectáreas cerca de 70 mil m² 7 o 8 hectáreas en distintos informes y con amenidades que sugieren alto valor.