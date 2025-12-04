Sin poder Marko Cortés en acción nacional.

PIERDE CONTROL MARKO CORTÉS Y TRES PANISTAS DECIDEN VOTAR A FAVOR DE ERNESTINA GODOY.

Los panistas que cedieron su voto a Morena María de Jesús Marmolejo, Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, confirmaron la capacidad del oficialismo para operar divisiones dentro de la oposición y asegurar mayorías cuando le son indispensables.

En contraste, Lilly Téllez, Marko Cortés y Ricardo Anaya se mantuvieron en la línea dura y se negaron a respaldar la designación de Ernestina Godoy, mientras que toda la bancada del PRI anuló su voto, evidenciando no sólo su ambigüedad estratégica sino también la falta de cohesión en el bloque opositor.

Al final, la votación reflejó una oposición fragmentada, vulnerable a la negociación interna y sin una postura unificada frente al avance político de Morena.

