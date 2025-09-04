Nacional

Solo buscan algunos medios informativos hacer propaganda con notas falsas. Presidenta.

Molesta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por medios de comunicación qué suben notas falsas y no reconocen o dan una disculpa al menos, solo buscan hacer propaganda y dejar que así transcurra, eso no es libertad de expresión..
Que opinan.

admin

