Quintana Roo empieza la batalla política en Morena y PVEM. Por la gubernatura

Morena, dividido en Quintana Roo:

¿quién llevará la estafeta en 2027?

La disputa por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo en 2027 ya comienza a fracturar a Morena, aunque oficialmente falte tiempo para la definición. El epicentro de esta pugna se concentra entre dos figuras con peso propio: la presidenta municipal de Cancún y el senador Gino Segura. Ambos buscan posicionarse como los “naturales” sucesores del proyecto de la 4T en el estado, pero sus diferencias y ambiciones amenazan con abrir una grieta que podría aprovechar la oposición.

La presidenta de Cancún Ana Paty Peralta apuesta al músculo territorial y al control de la plaza más importante: Benito Juárez, motor político y económico de la entidad. Su narrativa se centra en la gestión de la seguridad y el turismo, pero arrastra críticas por conflictos internos y la percepción de un gobierno municipal rebasado en varios frentes.

Del otro lado el legislador Gino Segura juega con el discurso de unidad y cercanía al Senado, respaldado por redes nacionales y la posibilidad de mostrarse como un perfil menos desgastado ante el electorado. Sin embargo, carece del anclaje territorial que la alcaldesa presume en su capital político.

Lo interesante es que, mientras ambos se enfrentan públicamente, otros cuadros morenistas trabajan en silencio. Diputados locales, funcionarias federales e incluso presidentas y presidentes, en especial hay una que callada, esta trabajando, nada la detiene y podría ser quien logre unificar este estado, porque estos se mueven con discreción, evitando el desgaste prematuro.

No sería la primera vez que, en medio de un choque de egos, Morena termine eligiendo a una tercera opción de “unidad” que dé la sorpresa y encabece la candidatura.

La lección de 2022 está fresca: la candidatura de Mara Lezama se construyó con una operación quirúrgica que neutralizó a rivales internos y dejó a la oposición pulverizada. En 2027 el panorama puede ser distinto si la fractura se profundiza y Morena no logra cerrar filas.

Por ahora, la pregunta es clara: ¿será la fuerza de Cancún, la proyección del Senado o la carta oculta la que termine ondeando la bandera guinda en las próximas elecciones? La moneda está en el aire, y cada día que pasa, la disputa interna se convierte en el verdadero campo de batalla.

Un error y podría retornar el pasado algo que sería muy riesgoso para la nueva y empoderada coalición entre Morena y el partido verde.

Uds qué opinan.

