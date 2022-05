Subastan camiseta de Maradona, la ‘Mano de Dios’, en cifra récord de 9.3 mdd

La camiseta que vistió Diego Armando Maradona en el gol de la “Mano de Dios” y en el gol del siglo, en los cuartos de final del Mundial de México 1986 contra Inglaterra, ha sido subastada por 9.3 millones de dólares (7.1 millones de libras).

Esta cantidad supone un récord para cualquier artículo ofertado anteriormente por la casa de subastas Sotheby’s, que llevó a cabo la subasta de la camiseta de Maradona. El anterior objeto que sostenía el récord era el manifiesto olímpico de 1892, que se subastó por 8.8 millones de dólares (8.34 millones de euros).

Steve Hodge era hasta hoy el dueño de la camiseta, después de que Maradona se le entregase al término del partido de cuartos de final del Mundial. En ese partido, Maradona marcó dos goles en la segunda parte para eliminar a los ingleses. El primero, con la mano, por encima de Peter Shilton, y el segundo, regateando a medio equipo inglés, en el que es considerado como uno de los mejores tantos de la historia.

Hodge, miembro de aquella Inglaterra, cedió durante muchos años la camiseta al Museo Nacional del Futbol en Mánchester, pero decidió subastarla en este 2022 porque creía “que era el momento adecuado para ello”.

#AuctionUpdate The football shirt worn by Diego Maradona for “The Hand of God” & the “Goal of the Century” at the 1986 World Cup just sold online for £7,142,500 / $9,284,536 – marking a new auction record for any item of sports memorabilia. pic.twitter.com/9OBNG4OjYx

— Sotheby’s (@Sothebys) May 4, 2022