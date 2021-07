Tiktoker revela haber tenido sexo sin condón, engañando a sus parejas; ministra exige investigarlo

El tiktoker español de 19 años Naim Darrechi ha provocado gran indignación en redes sociales, pues en una reciente entrevista declaró que tiene relaciones sexuales con sus parejas sin condón, y afirmó que las engaña diciéndoles que es estéril. La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, ya informó al respecto a la Fiscalía de su país para que investigue el caso.

Darrechi es el tiktoker más popular de España, cuenta con más de 26 millones de seguidores, pero sus más recientes declaraciones durante una entrevista en el canal de YouTube Mostopapi han provocado gran indignación en redes sociales y un llamado de las autoridades para investigarlo.

En la entrevista, el joven declaró que no utiliza condón cuando tiene relaciones sexuales con las parejas que ha tenido. “No puedo, me cuesta mucho con condón…entonces no utilizo”, dijo.

Y es que el cree que es estéril, puesto que hasta ahora, dice, no ha embarazado a ninguna de sus parejas.

“Así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema y nunca ha pasado nada y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema”, explicó Naim Darrechi.

Posteriormente es cuestionado sobre lo que le dice a sus parejas cuando se dan cuenta de que no utilizó un condón.

“Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril… ‘tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’”, revira el tiktoker español.

Un fragmento de la entrevista a Naim Darrechi es mostrado a continuación.

Exigen investigar a Naim Darrechi

Irene Montero, ministra de Igualdad de España, informó a través de su cuenta de Twitter que hizo del conocimiento de la Fiscalía el caso de Naim Darrechi, y señaló que “presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro”.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Y es que al tiktoker podrían aplicarle la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ‘Solo sí es sí’, en la cual se señala que “cualquier acto sexual sin consentimiento es agresión”.

Stealthing

El no utilizar preservativo durante la relación sexual sin el consentimiento de la pareja se le conoce como stealthing. Y además de posibles embarazos no deseados, la víctima se expone a enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Otras polémicas de Naim Darrechi

En mayo de 2021, Naim Darrechi hizo otra declaración polémica que también le valió el rechazo de un sector de las redes sociales, pues en un video que publicó afirmó estar en contra de la posibilidad de abortar. “El bebé no tiene la culpa de nada”, dijo en su momento.

Asimismo, en el mismo mes, fue detenido en Palma y fue acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad.

