Continúa enviando un mensaje al pueblo de este municipio de San cristobal, Su oportunismo político no será tabla de salvación ante su desastrosa gestión al frente del ayuntamiento municipal. Se ha ganado a pulso el repudio del pueblo san cristobalense y un lugar en el basurero de la historia. A nuestra militancia chiapaneca les aseguro que Mariano Diaz Ochoa nos hace un favor con su renuncia al partido Nos quitamos de encima un lastre y ganamos libertad para construir un nuevo proyecto para San Cristóbal de las Casas ¡Los verdes estamos unidos, más fuertes y decididos que nunca El alcalde de San Cristóbal de las Casas, #Chiapas, Mariano Díaz Ochoa, se ha mostrado de cuerpo entero como un vulgar ambicioso que se sirvió del @partidoverdemex para luego traicionarlo a las primeras de cambio, hoy el verde ecologista se quita un político que esta haciendo daño a este gremio político y con esto reafirman qué no toleran malos gobernantes, dentro del verde ecologista. Comenta Karen Castrejón Trujillo con sys compañeros que están Unidos y fuertes con las coalicciones con Partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador esta firme camino al 2024.

You may also like