Traiciónes en el PRI. Osorio Chong deja la coordinacion en el Senado por presiones de alito moreno aunque este lo niegue como es su costumbre. Su caída esta comenzando y alito dejará un partido sin políticos. Esta traición a una larga carrera como la de @mosoriochong le puede cobrar factura en el futuro. Un ex jefe de estado. Conoce todas las mañas del ex gobernador de Campeche. Www.elcambiodemexico.com

