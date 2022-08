UNA BARBARIE LAS ELECCIONES PARA CONGRESISTAS DE MORENA.

Elecciones de Morena se desataron abusos de poder de políticos que quieren controlar este partido en sus regiones. Agresiónes a periodistas, votantes, amenazas, compra de votos, se le está saliendo de control a Mario delgado tener este liderazgo, esta vez la critica es para Movimiento de regeneración nacional (MORENA) si esta es la forma de hacer elecciones internas para Mario delgado, la otra tendrá que mover a las fuerzas federales como sucedió en Coatepec que ante los ojos de diputado golpearon a dos reporteros por la única razón que era pedirle una entrevista, los señalaron de traidores y sus guarros se les fueron encima, les quitaron sus celulares, los golpearon y los alejaron para pedirle a la policía que se los llevara, esto es el cambio para Morena en México.. Seguiría pero no hay nada que no vieron los mexicanos en estas elecciones internas. Abusos de poder en su máxima expresión, acaso es el futuro de México. @mario delgado es tiempo de poner orden, antes que todo se salga de control.

